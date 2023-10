Op de laatste vergaderdag voordat de Tweede Kamer met verkiezingsreces gaat, steunden partijen plannen om de begroting voor volgend jaar flink te verbouwen. De Kamer stemde over de belastingwetten voor volgend jaar en de enkele tientallen wijzigingsvoorstellen waar de Kamer zelf mee was gekomen. Rond 03.00 uur ’s nachts is daarmee met miljarden geschoven.