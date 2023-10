Het Europees Parlement (EP) is het nog niet eens over nieuwe Europese regels rondom het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers. Europarlementariër Tineke Strik (GroenLinks), die de onderhandelingen over dit dossier leidt, hoopte er deze week met de christendemocratische fractie EVP uit te komen, maar dat is niet gelukt. De EVP wil strengere regels dan in het huidige voorstel staan.