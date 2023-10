Vier verdachten in onderzoeken naar georganiseerde criminaliteit in soft- en harddrugs, vuurwerkhandel en witwassen moeten langer in de cel blijven. Drie van hen zitten nog negentig dagen vast en eentje nog dertig dagen. De mannen worden ook verdacht van witwassen. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank Noord-Nederland beslist, meldt het Openbaar Ministerie donderdag.