CBS: Ruim 10 miljoen mensen hebben keuze gemaakt in Donorregister

Ruim 10 miljoen mensen hebben in het Donorregister laten weten of ze orgaandonor willen worden of niet. Op 1 januari 2023 hadden 10,7 miljoen mensen hun keuze ingevuld. 4,8 miljoen van hen geven toestemming voor orgaandonatie, 4,4 miljoen mensen hebben aangegeven geen orgaandonor te willen zijn. Bijna 1,5 miljoen mensen laten die keuze over aan hun nabestaanden of iemand anders, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).