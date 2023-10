Politie Nederland en VAE gaan meer informatie uitwisselen

De politiekorpsen van Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) gaan meer informatie uitwisselen in hun strijd tegen zware misdaad. Minister Dilan Yeşilgöz (Veiligheid en Justitie) heeft deze week tijdens een bezoek aan de Golfstaat afspraken hierover gemaakt met de minister van Binnenlandse Zaken Saif bin Zayed Al Nahyan. Ze hoopt dat de politie op deze manier meer te weten komt over betalingen die criminelen aan elkaar doen via schimmige constructies om uit het zicht van opsporingsdiensten te blijven.