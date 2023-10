Willem Engel krijgt geen nieuwe rechters in zijn hoger beroep waarin hij terechtstaat voor opruiing. De activist vond het hof vooringenomen, daarom had hij de raadsheren in Den Haag tijdens een regiezitting op 12 oktober gewraakt. De zogenoemde wrakingskamer ziet echter geen aanwijzingen dat de rechters vooringenomen zijn en heeft het verzoek woensdag afgewezen.