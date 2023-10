Chipmachinefabrikant ASML gaat meebetalen aan woningbouwprojecten in de omgeving van het Veldhovense bedrijf. Daarmee wil de onderneming, waar veel expats werken, de nieuwbouw van woningen meer op gang helpen. De wachttijd voor sociale huurwoningen in de regio rond Eindhoven is namelijk flink opgelopen en er speelt een groot woningtekort.