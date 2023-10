Provincies die werken aan de stikstofaanpak in grensregio’s kunnen een dataset gaan gebruiken waarin ook informatie over de uitstoot in de buurlanden is opgenomen. BIJ12, de organisatie die de provincies onder meer met kennis ondersteunt, kreeg voor de dataset informatie aangeleverd door het RIVM, de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en het Duitse Umweltbundesamt (UBA).