Wet D66 en GL-PvdA moet dubbele nationaliteit mogelijk maken

Het moet mogelijk zijn om een andere nationaliteit te hebben naast de Nederlandse, vinden D66 en GroenLinks-PvdA. De partijen hebben dit plan, waar ze voor het eerst mee kwamen in 2016, uitgewerkt in een wetsvoorstel dat na de verkiezingen van 22 november zal worden behandeld. In het buitenland wonende Nederlanders verliezen nu nog hun nationaliteit als zij officieel burger worden van een ander land. Omgekeerd verliezen ook immigranten in principe de nationaliteit van hun moederland als ze Nederlands burger worden.