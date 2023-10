In de klopjacht op de voortvluchtige verdachte Bretly Dorder (24) krijgt de politie nog steeds tips binnen. Een zoektocht in Duitsland naar de man die wordt verdacht van het doden van de Rotterdamse psychiater Jean van Griensven (60) en een steekincident in Zutphen heeft niets opgeleverd, zegt de politie maandag.