Bij een aanrijding tussen twee personenauto’s op de snelweg A16 bij Rotterdam is bij de afrit Kralingen zondag rond 07.00 uur een 62-jarige man om het leven gekomen, meldt de politie. Het gaat om de bestuurder van een van de twee auto’s. In zijn auto zat ook een 63-jarige man uit Tilburg, die lichtgewond raakte. De woonplaats van het dodelijke slachtoffer is nog niet bekend.