OM eist zes jaar tegen hoofdverdachte grootschalige datadiefstal

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag voor de rechtbank in Amsterdam zes jaar gevangenisstraf geëist tegen de 21-jarige Pepijn van der S., die volgens justitie de belangrijkste schakel is in een zeer omvangrijk cybercrimeonderzoek. De zaak gaat om het hacken van computersystemen van talloze bedrijven, in binnen- en buitenland, waarbij miljoenen data werden gestolen en de slachtoffers afgeperst en gechanteerd. De verdachte, afkomstig uit Zandvoort, zou er ruim 2 miljoen euro mee hebben verdiend. „Een unieke zaak, qua aard en omvang”, aldus het OM. „Datadiefstal is een grote bedreiging voor de samenleving.”