De langst gedetineerde Nederlander in het buitenland, Jaitsen Singh, mag het restant van zijn straf niet in Nederland uitzitten. Hij voldoet niet aan de criteria van de wettelijke regeling hiervoor. De rechter heeft dat bepaald in een bodemprocedure nadat een kortgedingrechter in 2021 tot eenzelfde oordeel was gekomen, schrijft demissionair minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) in een Kamerbrief.