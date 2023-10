Precies 500 jaar geleden brak de Zwitserse reformator Huldrych Zwingli met de Rooms-Katholieke Kerk. In de Grossmünster van Zürich wordt aandacht besteed aan de bekende hervormer, die in het koor van zijn kerk gestaag werkte aan een belangrijk project: het vertalen van de Bijbel in de taal van het volk.