D66 wil af van sanctie als mensen fout maken bij de overheid

Mensen die onbedoeld een fout maken bij het doorgeven van informatie aan de overheid, moeten voortaan niet meer direct een sanctie opgelegd krijgen, zoals een korting op een toeslag of uitkering. Dat vindt D66-verkiezingskandidaat Hans Vijlbrief die daarvoor een plan heeft ontwikkeld, zo maakte hij op een bijeenkomst in Groningen bekend. Fouten maken is volgens hem menselijk en dat geldt zeker als de regels complex zijn zoals vaak het geval is bij de overheid.