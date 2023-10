De AEX-index op de beurs in Amsterdam is donderdag met een kleine min gesloten. Chipmachinefabrikant ASML was de sterkste stijger bij de hoofdfondsen, geholpen door meevallende kwartaalcijfers van het grote Taiwanese chipconcern TSMC. Groothandelsbedrijf Sligro werd juist flink lager gezet door beleggers op het Damrak na slecht ontvangen resultaten.