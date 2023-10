Gokbedrijven verdienen steeds meer aan gokken sinds de onlinegokmarkt twee jaar geleden werd gelegaliseerd. Bij casinospelen is daarnaast duidelijk te zien wat de impact is van de opening van de onlinemarkt. Daar vindt een verschuiving plaats van fysiek naar online gokken. Dat zegt de Kansspelautoriteit (Ksa) in een nieuw rapport.