ASML was donderdag de sterkste stijger in de AEX-index op het Damrak. De chipmachinefabrikant verloor een dag eerder nog ruim 3 procent na een tegenvallend kwartaalbericht. De Taiwanese chipproducent TSMC, een belangrijke klant van de machines van ASML, kwam donderdag echter met meevallende resultaten over het derde kwartaal. Het aandeel ASML dikte daardoor ruim 4 procent aan.