De provincie Zuid-Holland zet vanaf volgende week vrachtwagens in om drainagewater af te voeren dat in een kelder wordt opgevangen onder de vernieuwde Tjalmaweg bij Katwijk. De kelder is vol en het water kan niet naar het oppervlaktewater worden afgevoerd. De provincie verwacht dat er iedere dag twee vrachtwagens nodig zijn om het water naar een verwerkingsbedrijf te vervoeren.