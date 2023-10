De 59-jarige Dori X. uit Venlo, hoofdverdachte in een grote drugszaak, is zaterdag aangehouden omdat hij volgens het Openbaar Ministerie op het punt stond om te vluchten naar Turkije en daarna Turks staatsburger te worden. Volgende week begint in de rechtbank Den Bosch zijn strafzaak over de productie van synthetische drugs in de bossen rond Venlo, waarbij in 2020 veel milieuschade is veroorzaakt.