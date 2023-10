OM eist drie jaar tegen Rus voor ontwijken EU-sancties

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag bij de rechtbank in Rotterdam drie jaar cel en een boete van 350.000 euro geëist tegen de 56-jarige Rus Dmitri K., voor het ontwijken van de EU-sancties tegen Rusland. Hij zou in 2022 stelselmatig spullen, zoals microchips en drones, naar Rusland hebben gestuurd die door het Russische leger kunnen worden gebruikt in de oorlog tegen Oekraïne. K. zou daarbij tal van documenten hebben vervalst om zijn verboden handel verborgen te houden.