Het is zo’n dag dat je wakker wordt, je apps bekijkt en weet: niks gaat de komende tijd belangrijker zijn dan dit. Dat moeten mensen denken die te horen krijgen dat er iemand ernstig ziek is, of een ongeluk heeft gehad. Mij overviel dat gevoel toen mijn schoonouders die op reis zijn in Israël vorige week een foto stuurden, vanuit de schuilkelder.