VS dringen bij EU aan op volhouden hulp aan Oekraïne

De Verenigde Staten dringen erop aan dat de Europese Unie haar plannen doorzet voor miljarden euro’s aan hulp voor Oekraïne. Ondertussen zal de Amerikaanse regering er ook alles aan doen om het verzet in de VS te overwinnen, belooft minister van Financiën Janet Yellen. Zowel in de EU als in de VS lijkt de steun aan Oekraïne in zijn strijd tegen de Russische bezetters te haperen. Als de een niet langer thuis geeft, kan dat volgens Yellen ook de twijfels bij de ander versterken.