Zeevogels verhongeren, vermoedelijk door opwarming zeewater

Abnormaal warm water in de Noordzee is er waarschijnlijk de oorzaak van dat er opvallend veel dode, verhongerde alken en zeekoeten op het strand liggen. Volgens onderzoeker Kees Camphuysen van onderzoeksinstelling NIOZ eten deze zeevogels vooral kleine visjes, die alleen in koud water leven. Natuurmuseum en zeehondenopvang Ecomare op Texel en Sovon, kennisinstituut voor vogels, spreken van een massastranding van dode zeevogels.