Poolse beurs fors hoger na voorspelde winst pro-Europese partijen

De hoofdindex op de aandelenbeurs in Warschau ging maandagochtend bij opening flink omhoog. Beleggers reageerden positief op de voorspelde winst voor de pro-Europese partijen bij de verkiezingen op zondag. Volgens exitpolls zouden die partijen, waaronder de liberale Burgercoalitie (KO) van oud-premier Donald Tusk, samen een meerderheid halen en in een coalitie een nieuwe regering kunnen vormen. Ook de koers van de Poolse munt, de zloty, zat daardoor in de lift.