De politie is bepaald niet gelukkig met het publiceren van een opname door Omroep Brabant van de schietpartij in Oss van zaterdagavond waarbij een 15-jarige jongen werd neergeschoten. De politie in Noord-Brabant riep zondag via X, voorheen Twitter, mensen op geen beelden te verspreiden van het incident op de Kardinaal de Jongstraat.