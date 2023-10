Geen slotverklaringen IMF en Wereldbank om tekst oorlog Oekraïne

De jaarvergaderingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank in Marrakech eindigen zonder gemeenschappelijke slotverklaringen van de bijeengekomen landen, vanwege een meningsverschil over hoe te verwijzen naar de Russische inval in Oekraïne. Wel is het de VN-organisaties gelukt om op belangrijke punten overeenstemming te vinden tussen landen, waardoor ze door kunnen met hun plannen voor het binnenhalen van extra financiering en het aanpakken van de problemen die momenteel in de wereld spelen.