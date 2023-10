In Hoorn is in de nacht van vrijdag op zaterdag een explosie geweest bij een woning. Rond 02.30 ging er vermoedelijk vuurwerk af bij de woning aan de Vijzelmolen in woonwijk Grote Waal. Er raakte niemand gewond. Wel zijn de voordeur en hal van de woning beschadigd door de knal, meldt de politie.