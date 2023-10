Er komt meer fysieke ruimte voor bedrijven in de komende decennia in Nederland. Die beslaat nu 2,6 procent van het Nederlandse oppervlak exclusief water. In 2050 moet dat zijn gegroeid naar 3 procent, een toename van 15 procent. De ministerraad is, op voorstel van demissionair minister Micky Adriaansens (Economische Zaken), akkoord gegaan met een plan dat dit regelt: het Programma Ruimte voor Economie.