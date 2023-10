De gebeurtenissen in Israël schokten velen, afgelopen week. Weer was het Joodse volk doelwit van niets en niemand ontziende haat van islamitische zijde. Wie de (kerk)geschiedenis echter een beetje kent, weet dat ook christenen op dit punt bepaald niet vrijuit gaan. Maar er is ook een andere kant. De Schotse predikant Robert Murray M’Cheyne koesterde een diepe liefde voor „Gods oude volk”. En hij was de enige niet.