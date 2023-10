Advies: grote verschillen in Gronings bevingsgebied erg hardnekkig

Er zijn „onaanvaardbare verschillen” tussen Groningers in het aardbevingsgebied, concludeert de Commissie Verschillen die zich hier op verzoek van het kabinet over boog. Om de verschillen in schadeafhandeling en versterking op te lossen, is „een fundamenteel andere manier van kijken” nodig. Maar een oplossing is volgens de commissie niet zomaar gevonden: een heel andere aanpak kan opnieuw tot nieuwe, onvoorziene verschillen leiden. Uitvoering is bovendien nu al moeilijk. Daarom moet worden gekeken naar „wat wel kan en onder welke condities”.