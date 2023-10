Code geel in het noorden en westen om harde wind

In het noorden en westen van het land geldt vrijdag code geel in verband met zware windstoten. Vanaf het einde van de ochtend worden er windstoten van 80 tot 90 kilometer per uur verwacht in de provincies Noord- en Zuid-Holland, Groningen, Friesland, Flevoland, het IJsselmeergebied en de Wadden. De windstoten komen uit zuidwestelijke richting. In de loop van de middag breiden de windstoten zich uit over het westen en het noorden, met uitschieters van 75 tot 85 kilometer per uur.