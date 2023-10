In een zadenhandel in het Zuid-Hollandse Moerkapelle is in de nacht van donderdag op vrijdag even na middernacht brand uitgebroken. De brandweer is met meerdere voertuigen uitgerukt om het vuur in de loods aan de Bredeweg te blussen. Drie woningen in de buurt van het bedrijf zijn uit voorzorg ontruimd, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Hoeveel mensen hun huizen hebben moeten verlaten is nog onduidelijk.