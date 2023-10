JA21-oprichter Joost Eerdmans maakt zich „totaal geen zorgen” over de politici die tot voor kort namens JA21 in Provinciale Staten, waterschappen, Tweede Kamer en Europees Parlement zaten, maar zijn overgestapt naar onder andere BBB. Hij vindt het juist „prettiger” dat mensen de partij verlaten als zij de koers van JA21 niet onderschrijven, in plaats van dat ze „lang ontevreden blijven rondlopen”.