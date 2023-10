Piet S. heeft van de rechtbank in Den Haag zeventien jaar cel opgelegd gekregen voor onder meer drugshandel en witwassen in de megazaak die bekendstaat onder de naam Taxus. De man, die een decennialange reputatie heeft in de onderwereld, was volgens de rechtbank de baas van een organisatie die verantwoordelijk was voor het ontvangen en versturen van allerlei soorten drugs.