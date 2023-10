Voor een klimaatneutraal energiesysteem zijn in Nederland veel middelen nodig om de toevoer van stroom of warmte flexibel in te zetten, maar daarin investeren is vaak onaantrekkelijk. Subsidies of andere maatregelen zouden de ontwikkeling van deze systemen kunnen aanjagen en zo de energietransitie vooruithelpen, schrijven netbeheerders in een een nieuw rapport.