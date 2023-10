Een 15-jarig meisje uit Den Haag is donderdag veroordeeld tot twaalf maanden jeugddetentie en een PIJ-maatregel (jeugd-tbs) voor het doodsteken van een 39-jarige snackbareigenaar in Den Haag. Een jaar jeugddetentie is de maximale straf voor haar leeftijd en is gelijk aan de straf die het Openbaar Ministerie had geëist.