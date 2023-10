Een van de slachtoffers van een schietpartij in de nacht van woensdag op donderdag in Amsterdam Nieuw-West is overleden, meldt de politie donderdagmiddag. Na het schietincident op een bedrijvenpark in de Lutkemeer werden een 17- en 18-jarige zwaargewond gevonden. Zij werden met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. Het 18-jarige slachtoffer is daar dezelfde nacht nog aan zijn verwondingen overleden.