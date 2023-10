Van alle woningen die het afgelopen kwartaal te koop zijn aangeboden, is 7 procent afkomstig uit de vrije sector van de huurmarkt. Dit percentage is het afgelopen jaar sterk gestegen van 4 naar 7 procent, meldde woningplatform Pararius donderdag. Het huuraanbod in de vrije sector neemt daardoor af en de huurprijzen stijgen.