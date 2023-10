Twee zwaargewonden door schietincident in Amsterdam Nieuw-West

Door een schietpartij in Amsterdam in de nacht van woensdag op donderdag zijn twee mannen zwaargewond geraakt, bevestigt de politie een bericht van Het Parool. De politie kreeg rond 00.15 uur melding van een schietincident op de Etnastraat in Amsterdam Nieuw-West. De twee zwaargewonde mannen werden gevonden op het naastgelegen bedrijventerrein Lutkemeer, aldus een politiewoordvoerder. De twee slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht.