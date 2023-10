Staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) is donderdagochtend in gesprek met vertegenwoordigers van de gemeente Westerwolde over overlast door asielzoekers rondom het Groningse aanmeldcentrum Ter Apel. De bewindspersoon is enkele weken geleden daarvoor uitgenodigd, aldus een woordvoerder.