Fagron en Fastned stijgen op groen Damrak na cijfers

Apothekersbedrijf Fagron en snellaadbedrijf Fastned zijn donderdag omhooggegaan op de Amsterdamse beurs, die ook een positief beeld liet zien. De twee bedrijven kwamen met kwartaalresultaten die goed werden ontvangen door beleggers. Fagron boekte meer omzet in het derde kwartaal en bevestigde dat de winstgevendheid dit jaar hoger zal zijn dan in 2022. Het aandeel werd 7,5 procent hoger gezet en was daarmee veruit de sterkste stijger in de MidKap.