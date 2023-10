Vlaggenfabrikanten produceren extra vredesvlaggen om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen. „Ze gaan in tientallen de deur uit. We hebben de persen aangezet en de productie opgestart. We zijn volop aan het produceren”, zegt Huib Faber van het bedrijf Faber Vlaggen. Ook de Dokkumer Vlaggen Centrale maakt de blauwe vlaggen „in grote aantallen”.