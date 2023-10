Yeşilgöz: online lachgas bestellen wordt steeds moeilijker

Het wordt mensen steeds moeilijker gemaakt om online lachgas te bestellen, zegt demissionair justitieminister Dilan Yeşilgöz tijdens een debat over criminaliteit. Zij reageert daarmee op kritische vragen van haar partijgenoot Ingrid Michon, die zich eraan stoort dat de sinds januari verboden drug nog steeds te bestellen is op websites. De bewindsvrouw zegt dat het inmiddels niet meer mogelijk is voor webwinkels om lachgascilinders naar een Nederlands adres te sturen.