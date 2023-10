Voor de in Nederland wonende Ingrid Rollema, die met de Stichting HOPE al 33 jaar werkt met kinderen in Gaza, zijn de verhalen die zij hoort van haar vaste medewerkers ter plekke „hartverscheurend”. „Ze vertellen mij hoe de bombardementen urenlang onophoudelijk aanhouden en hele wijken zijn gebombardeerd. Het is er levensgevaarlijk”, zegt ze.