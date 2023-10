Ongeduld NAVO groeit over gedraal Turkije met toelaten Zweden

NAVO-landen worden steeds ongeduldiger over het gedraal van Turkije om in te stemmen met de toetreding van Zweden. Ook defensieminister Kajsa Ollongren zal haar Turkse collega bij het NAVO-overleg van woensdag nog eens voorhouden hoe belangrijk het is om voort te maken. „Ik hoop echt dat Turkije zo snel mogelijk de juiste beslissing neemt”, zei ze bij aankomst op het hoofdkwartier van het westerse bondgenootschap in Brussel.