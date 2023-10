Advocaten Taghi: rechtbank maakt uitglijder, aanvullend gewraakt

De advocaten van Ridouan Taghi hebben de rechtbank Amsterdam nogmaals gewraakt. Afgelopen vrijdag tijdens een zitting van het liquidatieproces Marengo gaven zij al aan geen vertrouwen te hebben in de huidige rechters. Daarna hebben zij nog een aanvullend wrakingsverzoek ingediend omdat de rechters de verdediging niet meer de kans hebben gegeven iets over de hechtenis van Taghi te zeggen. Dat had wel gemoeten, menen zij. „Het is een uitglijder die de rechter niet mag maken, ook niet uit chagrijn over het eerste wrakingsverzoek”, zegt advocaat Sjoerd van Berge Henegouwen tegen het ANP.