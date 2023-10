In de nacht van dinsdag op woensdag zijn in Delft twee voertuigen uitgebrand, een in de Aan ’t Verlaat en de ander op de Tweemolentjeskade, zo meldt Omroep West op zijn website. In de Aan ’t Verlaat vloog een busje in brand. De brandweer kreeg om 20.45 uur de melding en was te laat om het voertuig nog te redden. Ook de personenauto op de Tweemolentjeskade, waar de brandweer een uur later voor werd gebeld, ging verloren.