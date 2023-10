Shalom geeft wending aan harde debat

Terwijl ik deze column schrijf, springt het reisadvies voor Burkina Faso en Mali volledig op rood. Door oplaaiend oorlogsgeweld is het ook in de hoofdsteden van deze landen onrustig en te gevaarlijk om ernaartoe te reizen. Bij eventuele verdere escalatie heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken onvoldoende mogelijkheden om Nederlanders te evacueren. Mijn vluchten voor over twee weken worden dan ook gecanceld. Een dreigende oorlog die op deze manier dichtbij komt.