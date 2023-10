Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met de spreidingswet, die moet zorgen voor een eerlijke verdeling van asielzoekers over gemeenten. Vorige week tekende zich die meerderheid al af, na een tweedaags debat over de politiek gevoelige wet. Het is echter uiterst onzeker of de wet van VVD-staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) het in de Eerste Kamer gaat halen.